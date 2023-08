L'è stato trasportato all'ospedale diper le cure e gli accertamenti del caso Condividi: Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Reddit (......undi 34 anni originario di Calabritto, il cui corpo privo di vita è stato recuperato con il supporto di una squadra S. A. F. (speleo - alpino - fluviale) intervenuta dal distaccamento di, ...La corsa in ospedale Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'd'urgenza prima all'ospedale die al ' Cardarelli ' di Napoli dove rimane sotto osservazione da parte ...

Eboli: uomo ucciso da un'auto pirata in litoranea ilmattino.it

E' caccia al pirata della strada che nella trada serata di ieri a Eboli ha investito e ucciso un uomo. E' accaduto lungo la strada litoranea ad Eboli. La ...Un uomo è stato investito da un'auto pirata ieri sera mentre era per strada in litoranea ad Eboli. Lo straniero ferito gravemente è deceduto la scorsa notte ...