(Di giovedì 10 agosto 2023)Via Macedonio Melloni, 32 – 20129Tel. 02/36706513 Sito Internet: www..com Tipologia: negozio con sala da tè Prezzi: degustazione “fiori” 18€ per una persona, 28€ per due; degustazioni: singole 18/29€, a coppia 29/42€ Chiusura: Domenica, Lunedì, Giovedì OFFERTA La piacevole scoperta dello scorso anno si conferma un indirizzo imperdibile per chi ama il tè (cinese) in purezza. Le varie tipologie in vendita e in degustazione provengono dalle loro piantagioni in Cina e sono esclusivamente bio. Qui la degustazione non si traduce nel bere una tazza o una teiera del tè scelto accompagnati da qualche dolcetto, bensì in un percorso più lungo e complesso dove, tramite più infusioni (di solito tre), si arrivano a cogliere le diverse sfumature di un tè. Lasciatevi guidare ...

... Giappone, 2023, 8'33), Soaked In (Shiyu Tang, Cina, 2022, 4'45), TheRain (Milly ... 2023, 9'35), The Pillar of Strength (Aie Ibrahim, Malesia, 2022, 7'31), The song of flying(...... Giappone, 2023, 8'33), Soaked In (Shiyu Tang, Cina, 2022, 4'45), TheRain (Milly ... 2023, 9'35), The Pillar of Strength (Aie Ibrahim, Malesia, 2022, 7'31), The song of flying(...

Eastern Leaves - Milano Secolo d'Italia

Victims were sleeping on upper floor and in mezzanine area of the private accommodation and were trapped by fire ...It has been three years since the derecho, but some say, it seems like just yesterday their lives were forever changed .They recalled stories of fear and the ...