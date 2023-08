È morto Vito Cascella | l' assistente di Kekko dei Modà Fatale un incidente in moto | aveva 47 anni

Così, oggi il governatoreBardi vive il disagio di non poter nemmeno alzare la voce, non ... In effetti i registi ci vengono quando cercano panorami immobili come un binario. Ops. Cominciò ...Si chiamavaCascella e aveva 47 anni il motociclista che nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto èin un incidente a Cernusco sul Naviglio, hinterland nord est di Milano. Il 47enne, di Cassano ...Motociclista, aveva 47 anni. È successo a Cernusco sul Naviglio, hinterland nord est di Milano. Il dolore della band: 'Buon viaggio anima ...

Vito Cascella, morto l'assistente di Kekko dei Modà: incidente in moto, aveva 47 anni ilmessaggero.it

Lutto nel mondo della musica. E' morto Vito Cascella , storico assistente del gruppo musicale dei Modà e del cantante Francesco "Kekko" Silvestre, leader ...Vito Cascella ha perso il controllo della sua moto finendo per schiantarsi contro un palo a Cernusco sul Naviglio (Milano) ...