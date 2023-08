È morto Riccardo Laganà | consigliere Rai eletto dai dipendenti | aveva 48 anni Ha dato voce a chi lavora nel servizio pubblico

(Di giovedì 10 agosto 2023) ... tra le quali Articolo 21, Move On Italia, Associazione Stampa Romana, Libertà e Giustizia, Appello Donne e Media, Assoprovider, Libera Cittadinanza, Net Left. Nel 2011 ha creato la piattaforma web ...

improvvisamente il consigliere di amministrazione della RaiLaganà . Lo annuncia l'azienda. Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed ...Laganà , consigliere di amministrazione della Rai, èa 48 anni . Colpito da un malore improvviso, l'annuncio è stato dato dalla stessa azienda. I saluti della presidente e dell'...E'a 83 anni, compiuti a maggio scorso, Peppino Gagliardi. Il decesso nella sua abitazione di ... 'Operazione Uncle' di Guy Ritchie e in tempi più vicini de 'Lo spietato' conScamarcio. ...

Rai, morto Riccardo Laganà, aveva 48 anni: «Un uomo votato all'azienda» Corriere Roma

Lutto in Rai: è morto improvvisamente questa notte per un malore il consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cui Laganà era il… Leggi ...10.35 Rai,Laganà a 48anni un arresto cardiaco Morto improvvisamente a 48 anni per ar- resto cardiaco il consigliere d'ammini- strazione Rai, Riccardo Laganà. Nato a Roma nel 1975, fu eletto al Cons ...