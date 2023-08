E' morto improvvisamente il consigliere Riccardo Laganà | aveva 48 anni Lutto in Rai

(Di giovedì 10 agosto 2023)in Rai. È scomparsoquesta notte per un arresto cardiaco ildi amministrazione48. Cordoglio è stato espresso dai vertici dell’azienda. "L'improvvisa scomparsa diè un dolore profondo per tutta la 'sua' Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel consiglio di amministrazione, dando voce a...

È scomparso nella notte per un arresto cardiaco il consigliere Rai Riccardo Laganà. Dal 2018 rappresentava i dipendenti della tv pubblica ...Nato nel 1975, Laganà venne eletto nel 2018 nel Cda e da allora ha sempre portato ai vertici le vertenze e le necessità dei lavoratori della filiera del servizio pubblico ...