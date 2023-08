E’ morto Cesare Cipollini | l’ex ciclista fratello di Mario aveva 64 anni

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il mondo del ciclismo piange la scomparsa a 64di, ex corridore professionista dal 1978 al 1990,maggiore del campione del mondo 2002e papà di Edoardo, uno dei migliori juniores italiani.era stato sottoposto nel febbraio 2019 a un trapianto di cuore. Tra i dilettanti ha vinto la Firenze-Viareggio e il Giro delle Tre Province nel 1977. Da professionista ha conquistato il Giro dell’Emilia 1983 e tra i suoi risultati più importanti c’è anche l’allora record del mondo (4’24”000) nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Montreal 1976, quando fu convocato in nazionale nonostante fosse solo uno juniores nel quartetto con Sandro Callari, Rino De Candido e Beppe Saronni.lo ricorda sui suoi ...

