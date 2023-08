È morta Michela Murgia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 10 agosto 2023). La scrittrice ha perso la sua battaglia contro il tumore, malattia che aveva rivelato pubblicamente da qualche tempo: il carcinoma renale al quarto stadio le è stato fatale. Sui suoi canali social, e non solo,ha raccontato questi ultimi mesi di vita: le battaglie politiche, che non sono mai mancate; ma anche il matrimonio “in articulo mortis” con l’attore, regista e musicista Lorenzo Terenzi. Il suo ultimo libro “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi” era uscito a primavera e raccontava in parte anche la sua battaglia contro la malattia che l’ha uccisa a soli 51 anni. Chi eraNata a Cabras, in provincia di Oristano, il 3 giugno 1972, prima di diventare una scrittrice affermataha lavorato in vari settori, ...