È cambiato il vento Gli Usa limitano gli investimenti in Cina

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il presidente statunitense Joe Biden ha firmato un executive order per ridurre gliamericani nel settore tecnologico in, in particolare in società che si ritengono legate allo sviluppo militare di Pechino. Il provvedimento stabilisce che le aziende americane non potranno più investire liberamente all’estero nelle tecnologie più avanzate, come l’intelligenza artificiale o il calcolo quantistico, se questo coinvolge “Paesi problematici”, in particolare la, ha annunciato il dipartimento del Tesoro. È la dimostrazione della centralità delle politiche industriali a colpi di protezionismo, dazi e sussidi, anche per gli Stati Uniti. LE RAGIONI DI WASHINGTON La misura è dettata da questioni di sicurezza nazionale, ha spiegato il presidente sottolineando che la“è impegnata in un’ampia strategia che ...