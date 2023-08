Dynamite 09 08 2023 Dritti verso All In

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 10 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di AEW, che a vele spiegate procedel’evento più importante della sua storia, ovvero All In con Tony Khan e compagni che non vogliono di certo deludere le aspettative. Questa puntata sulla carta ha molto da offrire e quindi non ci resta che andare subito a vedere senza perdere altro tempo. PROMO: Siamo con la Jericho Appreciation Society e il clima nella stable non è dei migliori. Il primo a parlare e Daniel Garcia che senza troppi giri di parole rinfaccia a Jericho gli insuccessi recenti e poco dopo abbandona la stable seguito da Tay Melo, Anna Jay e Jake Hager. Angelo Parker e Daddy Magic prima di abbandonare Jericho dicono di essere delusi di lui. L’ultimo a parlare è Sammy Guevara, che sembra il più provato di tutti dalla situazione, lo Spanish God dice che considera ...