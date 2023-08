Due incidenti stradali | tre i feriti

Leggi su lortica

(Di giovedì 10 agosto 2023) Duenel giro di un’ora hanno causato il ferimento di tre persone. Alle ore 08:19 nel comune di Terranuova Bracciolini in via Poggilupi si è verificato un incidente tra un’ auto e una moto. Il motociclista, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale della Gruccia. I soccorsi sul posto con l’ Automedica del Valdarno, l’Ambulanza della Misericordia di Loro Ciuffenna, per i rilevi dell’accaduto i Carabinieri di San Giovanni. Alle ore 08:54 lungo la E45 in direzione Sud a circa 500 metri dopo l’uscita di Sansepolcro Sud un incidente tra due auto ha coinvolto due persone entrambe ferite: un uomo di 69 anni trasportato in codice 2 all’ospedale di Careggi con elisoccorso Pegaso1, il secondo, un uomo di 42 anni, è stato trasportato in codice 1 su ospedale di Sansepolcro. Sono intervenuti: l’ ambulanza infermierizzata ...