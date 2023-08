Dopo Travis Scott è polemica sui grandi eventi al Circo Massimo | i monumenti non possono ‘servire’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Ilè un monumento. Non è uno stadio, né una sala concerti. Questi mega-concerti rock lo mettono a rischio, come a rischio in prospettiva è anche il Palatino che è lì accanto”. Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, non usa giri di parole per commentare all’Agi le notizie sul concerto di. L’ennesimo show live all’interno delquelli di Bruce Springsteen, dei Guns’n Roses e poi degli Imagine Dragons, solo nelle ultime settimane. Lo scorso anno era stata la volta di Vasco Rossi, Ultimo e i Maneskin. Ma il caso è scoppiato ora,che i 70mila che hanno invaso l’area archeologica hanno davvero esagerato e ballando in maniera scatenata, al punto che nelle aree limitrofe la sensazione è ...