Donna di 43 anni cade in un canale a Roncobello e muore

(Di giovedì 10 agosto 2023). Unadi 43ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì adopo essere precipitata in un. Stava scendendo dalla zona del rifugio Laghi Gemelli con un gruppo di amici. Alcuni erano più avanti, altri dietro. Loro si sono fermati per una breve sosta, mentre lei ha proseguito. Poi gli altri sono ripartiti, ma quando sono arrivati all’auto, alle baite di Mezzeno, non l’hanno vista e allora hanno chiesto aiuto. La centrale ha allertato le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Valle Brembana, poco dopo le 22 di mercoledì. I tecnici, 22 quelli impegnati nella missione, tra cui un sanitario del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono saliti a piedi. Sono intervenuti anche i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco del comando provinciale ...