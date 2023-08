Donatella Guadagno | da Cava de’ Tirreni al sogno di ‘Miss Grand Prix’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche una ragazza dide’(SA), la 15enne, tra le pretendenti al titolo di MissPrix 2023. La studentessa cavese sarà in Abruzzo a fine mese per partecipare all’atto conclusivo di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle. Concorso che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcunei protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana. Il primo “scoglio” persarà rappresentato dalla prefinale nazionale in programma in Piazza del Mare a Giulianova la sera di giovedì 24 agosto. In caso di superamento del turno, la ragazza cavese si trasferirà a Pescara dove, la sera di ...