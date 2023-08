(Di giovedì 10 agosto 2023) Leggi Anche Meloni: 'Extraprofitti sui margini ingiusti delle banche' - 'Sul Reddito di cittadinanza non torniamo indietro' Viene quindi ripristinata la regola per cui, 'per i contratti di credito al ...

... 'per i contratti di credito al consumo - spiega la relazione - , in caso dianticipata ...

Dl Omnibus, estinzione anticipata dei prestiti: costi restituiti per tutti TGCOM

In caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito ...Con il dl Omnibus viene ripristinata la regola per cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito (anche se sottoscritto prima del 25 luglio 2021), il consumatore potrà riavere indietro tutti i ...