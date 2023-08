(Di giovedì 10 agosto 2023) Torna la regola, indidi un, riavere indietro interamente. È quanto previsto nel dl, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo la firma del presidente della Repubblica. In questo modo vengono annullate le restrizioni introdotte dal dl Salva-Infrazioni del 2021, che eliminava questo diritto per i contratti di credito a consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021. “Indi estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – si legge nel testo – continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le ...

Indi estinzione del prestito in anticipo si ha diritto al rimborso dei costi Nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale emerge una novità del dl: se il consumatore estingue in anticipo un ...Lo prevede il decreto legge "" in cui vengono annullate le restrizioni del dl infrazioni del ... "Indi estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore ...Detto fatto: la norma è nel decretoe ripristina la regola per cui, indi estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i ...

Dl Asset, in caso di estinzione anticipata del prestito saranno rimborsati tutti i costi sostenuti Il Fatto Quotidiano

Detto fatto: la norma è nel decreto Asset e ripristina la regola per cui, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i ...La reazione del ministro dopo le parole dell’Ad della compagnia aerea secondo cui il decreto sul caro voli sarebbe illegale» ...