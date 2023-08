Disney ha messo su una task force per inserire l’AI nei processi lavorativi

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’Intelligenza Artificiale (lo stiamo vedendo da mesi ormai) sta entrando in ogni ambito. Volendo approfondire, oggi, l’apertura di una delle più grandi etichette discografiche mondiali (la Universal Music Group) agli strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa non possiamo non considerare che questa stessa spinta da parte di major di settore sta arrivando anche per. La notizia, in questo caso, è chesta cercando undici nuove persone che possano lavorare in azienda cin un fondamentale requisito: conoscenza ed esperienza nel mondo dele del machine learning con lo scopo di creare una vera e propriache inserisca questo sistema nei procedimenti in diversi modi e misure. LEGGI ANCHE >>> Non solo accordi: Universal ha chiesto al Congresso ...