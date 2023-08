Disney+ | arriva il piano con pubblicità – Costi e listino

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Italia's Got Talent a settembre su Disney Plus E’ accaduto con Netflix e ora anche con. La piattaforma streaming introdurrà in Italia und’abbonamento con. La soluzione è già in vigore negli Stati Uniti. Dal 1° novembre, il nuovodi abbonamento Standard con, in aggiunta a quelli Standard e Premium, sarà disponibile nei seguenti Paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca. Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company EMEA, ha dichiarato: “L’introduzione delconsegna la prossima evoluzione diin Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. ...