Disastro nucleare a Zaporizhzhia? Ecco quali sarebbero i rischi reali di un evento radioattivo nel cuore dell' Europa | i due scenari

Disastro nucleare a Zaporizhzhia Ecco quali sarebbero i rischi (reali) di un evento radioattivo nel cuore del ilmessaggero.it

Uno dei fronti più caldi della guerra tra Russia e Ucraina resta Zaporizhzhia. Secondo i russi l'esercito ucraino avrebbe tentato di colpire con un drone i depositi di ...che non si assume alcuna responsabilità per la sicurezza nucleare e radioattiva dell'impianto, avvicinano costantemente la centrale al disastro - si legge ancora nel comunicato -. Per questo motivo, ...