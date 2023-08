DIRETTA Calciomercato | tutte le trattative di giovedì 10 agosto

: Il Bologna è vicinissimo a chiudere, in entrata, l'accordo per l'esterno offensivo del Basilea Dan Ndoye. Contratto quinquennale a circa 750.000 euro a stagione. Respinte le offerte ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...DOVE VEDERLA - La sfida tra squadra Black e squadra White sarà trasmessa intv e live streaming sia da Sky (visibile sul canale Sky Sport Summer) che da DAZN e in streaming su NOW. FORMAZIONI ...

Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative Sky Sport

Lazar Samardzic è il prossimo centrocampista che l’Inter firmerà per il proprio reparto. Giovanni Mussa ha espresso il proprio parere sul giocatore in diretta dagli studi di… Leggi ...Trattativa col Trento per Luca Mora, pupillo del d.s. Giorgio Zamuner che lo ha già avuto a Ferrara.