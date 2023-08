Di Marzio | “De Laurentiis per Osimhen può chiedere 300 milioni di euro”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Victorpiace all’Al Hilal in Saudi Pro League ma Aurelio Denon vuole vendere l’attaccante nigeriano. Gianluca Didi Sky parla del calciomercato del Napoli. In primo piano c’è l’interesse della Saudi Pro League per. Ma secondo il giornalista fino ad ora è arrivata un’offerta da 100diche non soddisfa minimamente il club azzurro. Anzi Deper cederepotrebbeil “doppio o il triplo della cifra offerta dagli arabi”. Deha detto anche all’agente Roberto Calenda di volersi tenereed al momento l’addio del nigeriano è improbabile, anche perché il giocatore vuole continuare a giocare inpa. Di ...

