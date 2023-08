(Di giovedì 10 agosto 2023) Attenzione, sta circolando un post Facebook potenzialmente dannosissimo, o meglio sta circolando un post dove venite taggati che serve appositamente a fregarvi l’account e la gestione delle vostre pagine. Partiamo dall’inizio: un’amica, scaltra, mi segnala che le è arrivata una notifica su Facebook, notifica di un tag che fin dalla preview non le piace e non ha alcuna intenzione di cliccare. Questa è la notifica: Lei non ha cliccato ma io mi sono messo alla ricerca e ho trovato il post completo, o meglio una delle sue tante copie che in queste ore stanno girando su Facebook: Il testo ricorda altri testi visti in precedenza: Abbiamo rilevato molte attività sospette nel tuo account e bloccheremo temporaneamente il tuo account. Per ripristinare l0’accesso agli annunci, conferma la tua identità… Per dare quella conferma si deve cliccare – entro 36 ore, ci dicono – un link. Che rimanda a ...

Come dire: se l'uomo non ha un Signore del mondo, per chi e per che cosa dovrebbeal ... Come il Signore del mondo mostrò a Mosè nel deserto un tabernacolo di fuoco e gli disse: Mifare un ......chiederti diai tuoi doveri. Capricorno per l'oroscopo oggi la presenza di Mercurio in Leone vi invita ad essere franchi e diretti nel modo di comunicare. Ma questo non significa che...Quando il Team Principal della vita - quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio - espone il cartello "pit stop"soltantoe anche alla svelta: perché sai perfettamente ...

Devi obbedire – MALWARE Butac

I nove giudici della Corte Suprema conservano ancora un anacronistico mandato a vita ...A pochi chilometri dai casali scelti da intellettuali, artisti e manager, lavorano braccianti straniere in condizioni disumane, costrette a faticare sotto il ...