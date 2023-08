(Di giovedì 10 agosto 2023) Il 41 bis per Matteonon è in discussione perché “nonle”. Parola di Andreadelle Vedove. Il sottosegretario di Stato alla Giustizia ha inviato una nota stampa a 24 ore dalle dichiarazioni dell’avvocato del boss di Cosa Nostra che paventava la possibilità di presentare un’istanza di scarcerazione: “Analizzati i fatti e la documentazione, ci riserviamo di decidere la strategia più opportuna per presentare l’istanza”, ha spiegato il legale Alessandro Cerella. Un’ipotesi che ha portatoa intervenire: “Pur senza invadere il campo della magistratura, si precisa che il mafioso Matteoriceve le migliori cure mediche e che la revoca del 41 bis non ...

...vendere a Fabrizio Corona dei file sulla cattura di MatteoDenaro, coperti appunto da segreto. Che dire, vuol dire che i giornalisti hanno fatto scuola, magari in questo. Comunque......vendere a Fabrizio Corona dei file sulla cattura di MatteoDenaro, coperti appunto da segreto. Che dire, vuol dire che i giornalisti hanno fatto scuola, magari in questo. Comunque...Ma l'imputazione per, il caso La Russa jr, il caso Santachè, la perquisizione a casa Dell'Utri, il caso del consigliere comunale di FdI che voleva vendere i segreti MatteoDenaro. ...

Delmastro: “Messina Denaro resterà al 41 bis, non compromette le prestazioni sanitarie” Il Fatto Quotidiano

Roma, 10 ago - “Pur senza invadere il campo della magistratura, si precisa che il mafioso Matteo Messina Denaro riceve le migliori cure mediche e che la revoca del 41 bis non comporterebbe in alcun mo ...Nella settimana dell’anniversario della strage mafiosa di Via D’Amelio, un po’ tutta la destra che conta è stata in Sicilia, per una fiaccolata, un convegno, una tavola rotonda, e ricordare l’impegno ...