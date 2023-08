Del Genio | “De Laurentiis il 12 agosto farà un annuncio Vi anticipo una cosa”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 10 agosto 2023) Paolo Delfrena sull’attesa per le parole di De: “Prima va completata la rosa e capito il valore degli avversari”. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cresce l’attesa per il 12, data in cui il presidente Dedovrebbe fare importanti dichiarazioni sugli obiettivi del Napoli. Ma secondo il giornalista Paolo Delè troppo presto per annunci definitivi. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Delha dichiarato: “Non credo che entro il 12Depossa dire già qualdi concreto. Prima bisogna completare la rosa sul mercato e capire il reale valore degli avversari“. Il giornalista frena dunque l’hype in vista delle parole del patron azzurro: “Al momento non mi sembra che il Milan, per esempio, ...