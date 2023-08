De Luca | un fallimento | la Campania retrocede Sotto i monologhi del governatore c’è il nulla

(Di giovedì 10 agosto 2023) Le cifre certificano ildi De. Laè all’ultimo posto in Italia per investimenti nella cultura, spende il 72% del bilancio della Sanità ma il settore è in piena crisi. Come se ciò non bastasse, è la seconda regione più povera d’Italia. «Sono dati davvero preoccupanti che confermano la totale incapacità dele del centrosinistra di amministrare la nostra Regione». Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. Il riferimento è alla Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni approvata dalla Corte dei Conti. Dee i suoi«Sulla cultura De», spiega, «che nei suoiannuncia sempre presunti grandi investimenti, omette di dire la verità. E cioè che la spesa nella nostra regione ...

E non finisce qui: la Corte dei Conti, infatti, certifica ildi Deanche sulla Sanità, dove si spende sempre meno: in Campania, infatti, la spesa pro capite per la sanità è di 1.957 ......ai siti archeologici e museali campani per iniziare a porre rimedio alla malagestione di De', ... Tutti dati pessimi che confermano il totaledelle politiche economiche, sanitarie e ...... non considerando titoli come, Soul e Red finiti per forza di cose direttamente su Disney+, ... quello che infatti tutti gli analisti bollavano come un sonorosi è rivelato invece un ...

De Luca, un fallimento: la Campania retrocede. Sotto i monologhi ... Secolo d'Italia

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Aumentano i primati negativi per la Campania di De Luca: è all’ultimo posto in Italia per investimenti nella cultura; spende il 72% del bilancio della sanità ma il settore ...A far scoppiare la polemica è la “Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni e Province autonome” della Corte dei Conti ...