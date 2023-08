De Laurentiis si tiene Osimhen | altro che Inter e Roma

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 10 agosto 2023) Aurelio Denon vuole cedere Victorall’Al Hilal in Saudi Pro League, campionato arabo. Notizie Calcio Napoli – Dalla rassegna stampa sul Napoli di questa mattina arrivano diverse conferme sulla netta volontà da parte del Napoli di tenere Victorin rosa anche per la prossima stagione. C’é la ferma volontà da parte di Aurelio Dedi non cedere il giocatore e lo ha comunicato ancora una volta all’agente Roberto Calenda. Anche Corriere della Sera e Repubblica confermano la volontà di Dedi non venderein Saudi Pro League. Fino ad ora l’Al Hilal è arrivata ad offrire 175 milioni di euro, ma mai con un’offerta ufficiale. Denemmeno prende in considerazione quella cifra, vuole almeno 200 milioni di euro per ...