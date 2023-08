De Laurentiis | Osimhen resta al Napoli | dove dovrebbe andare?

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per oraal. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, il presidente Aurelio De. ", ha un contratto per altri due anni,?", ha affermato ...

Parola del Presidente, Aurelio De. "resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le ...Napoli, Detranquillizza su, per il rinnovo c'è tempo .- Napoli, il nodo è la clausola . Napoli, tre strade per. Napoli,è tornato ad allenarsi ...Per oraresta al Napoli. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, il presidente Aurelio De. "resta, ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare", ha affermato De. "Esistono dei contratti - ha aggiunto - e sono sempre da rispettare: da entrambe le ...

Calciomercato Napoli, annuncio De Laurentiis su Osimhen: "Resta!" CalcioNapoli24

José Mourinho lo aveva salutato con un post sui propri social qualche giorno fa, ora è arrivata anche la nota della Roma che rende ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Roger Ibanez all'Al-Ahl ...Dal ritiro del Napoli il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport 24 blinda il suo gioiello Victor Osimhen spegnendo le voci sulla possibile cessione dell’attaccantte ...