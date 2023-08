De Laurentiis avverte le rivali | «Il Napoli deve ripetere la stagione appena finita»

(Di giovedì 10 agosto 2023) Aurelio Delancia un avvertimento a tutte leper la lotta Scudetto: le dichiarazioni del presidente delIntervistato da Sky Sport, Aurelio Deha così fissato gli obiettivi del prossimo anno del suo. LE PAROLE – «Il mio sogno è quello dilache abbiamoterminato. I sogni sono sempre bellissimi, danno sale alla vita e quindi non vanno tolti per non darle un sapore sciapo. Noi dobbiamo sempre sperare diun campionato straordinario, tutti dovranno impegnarsi per onorare al meglio la maglia».



Hirving Lozano è ai margini della rosa del Napoli, il messicano ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024.