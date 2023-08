De Gea | dopo lo svincolo per Onana arriva l’ultima occasione

Leggi su inter-news

(Di giovedì 10 agosto 2023) David de Gea potrebbe esaudire il proprio sogno a breve. Il Manchester United lo ha lasciato andare per prendere Andrédall’Inter, lo spagnolo sta trovando sistemazione. SOGNO – David de Gea potrebbe diventare il numero uno del Real Madridil trasferimento sfumato otto anni fa. Il portiere è rimasto svincolato a causa della scelta del Manchester United di puntare su Andrédall’Inter, ora può prendersi la sua rivincita. Thibaut Courtois si è infortunato gravemente in mattinata in allenamento, il Real Madrid cercando un sostituto ha pensato allo spagnolo secondo talkSPORT. fonte: talksport.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...