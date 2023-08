... Giuseppe Mannajuolo, Victoria Zinny, Ester Carloni, Orsetta Gregoretti, Ivana, Gabriele ... un film di Mariano Laurenti, con Gloria Guida, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Donatella, Ninetto ...Mercoledì 9 agosto il Trento tornerà in campo per disputare un'amichevole di lusso contro il... Marconi, Ceccaroni; Insigne, Stulac (1'st Nedelcearu), Gomes (18'st Di Mariano),(18'st ...... mercoledì 9 agosto il Trento tornerà in campo per disputare un'amichevole di lusso contro il... Marconi, Ceccaroni; Insigne, Stulac (1'st Nedelcearu), Gomes (18'st Di Mariano),(18'st ...

Damiani: “Milan C’è qualcosa da rivedere in difesa” Pianeta Milan

Oscar Damiani, intervenuto a TMW, ha fatto il punto sul prossimo campionato di Serie A. Queste le sue parole: ...Oscar Damiani, noto agente, ha commentato le chance scudetto del Milan nel prossimo campionato: le sue dichiarazioni A TMW Radio, Oscar Damiani ha parlato così del Milan di Pioli: Ha cambiato bene ed ...