Dal debito in matematica alla laurea in Ingegneria | la storia di Giacomo e i “suoi” 7 consigli sull’orientamento

(Di giovedì 10 agosto 2023) Scegliere cosa fare dopo l’esame di maturità è per molti studenti ancora un enigma, che spesso si trasforma in una decisione rimandatafine dell’estate. E per chi non vuole entrare direttamente nel mercato del lavoro al termine del percorso scolastico, le scelte sembrano essere quasi obbligate. La prospettiva universitaria risulta essere l’opzione maggioritaria, come rilevato drecente ricerca “Dopo il diploma”, condotta da ELIS – realtà no profit che forma persone al lavoro – assieme a Skuola.net, su un campione di 3.200 alunni delle scuole superiori. Infatti, il 64% dei maturandi sta pensando di immatricolarsi, con alte probabilità di abbandono precoce, visto chefine il tasso di giovaniti in Italia non supera il 30%. Quindi, questa, sembra più una soluzione dettata d...