Da Salvini-Ken a Gasparri Ceo di Mattel | spunta “Georgie” | la parodia di Barbie ideata con l’AI – Il video

(Di giovedì 10 agosto 2023) Matteoè Ken, Giorgia Meloni èstereotipo, Elly Schlein è la madre della bimba che gioca con le bambole, Maurizioè l’amministratore delegato di. Ma non mancano Daniela Santanché, Ignazio La Russa, Matteo Renzi, e Giuseppe Conte. Così si presenta “”, ladel trailer del film– uscito al cinema a luglio –con l’intelligenza artificiale e pubblicata sulla pagina YouTube Ceci n’est pas une AI. Il filmato, dalla durata di pochi minuti, mette in scena i principali esponenti politici italiani dell’opposizione e del governo alle prese con le peripezie diland, e vede la complessa relazione amorosa tra Ken erappresentata dalla presidente del Consiglio e ...

La bambola Mattel diventa Georgie (al secolo Giorgia Meloni) affiancata da un- Matteoin una nuova versione del trailer del film campione d'incassi dell'estate. L' effetto straniante è ...La premier Giorgia Meloni è ritratta come 'Georgie', mentre il ministro del Trasporti Matteo, munito di pattini a rotelle, compare con i capelli biondo platino come ''. E se Ignazio La Russa, presidente del Senato, interpreta il ruolo di unrivale, il ministro del Turismo ...Giorgia Meloni come Barbie, Matteoplatinato comeche prova ad entrare nelle sue grazie e non dimentica di portare i pattini a rotelle, Ignazio La Russa comerivale, la ministra Santanchè come Barbie mora, e poi ...

Meloni-Barbie e Salvini-Ken, su YouTube la video parodia - People - Ansa.it Agenzia ANSA

Maggioranza e opposizione in un minuto e 37 secondi tutti da ridere. Tutto comincia quando ci si sposta nel globo ...Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Daniela Santanchè. E ancora, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Gli esponenti del governo e i leader delle opposizioni diventano protagonisti del mondo di Barbie, il film ...