Da Orio alla stazione Centrale di Milano | nuove servizio bus con 60 corse al giorno

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 agosto 2023) Bergamo. Flibco.com, azienda leader nel settore dei trasporti aeroportuali, dà il vianuova tratta di autobus che connette ladiall’aeroporto di Bergamoal Serio. Questo nuovoconta 60quotidiane in entrambe le direzioni – senza fermate intermedie – tutti i giorni della settimana, permettendo di raggiungere la propria destinazione in meno di un’ora. La fermata del bus aè situata in Piazza Luigi di Savoia, mentre leche partono dall’aeroporto dial Serio vanno dfermata 25 dellabus sul “lato arrivi” del terminal. I prezzi di Flibco.com sono in linea con il ...