“Da Mediaset alla Rai” Il conduttore più simpatico pronto a tornare alla sua vecchia casa

(Di giovedì 10 agosto 2023) Se l’estate scorsa era stata sconvolta dnotizia del divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti quest’anno al centro delle chiacchiere c’è l’enorme rivoluzione di palinsesti televisivi voluta da Pier Silvio Berlusconi.non sarà più come l’ha conosciuta finora il pubblico, qualcuno proprio non ci sta e punta la Rai. Uno storicoin queste ore ha palesato il suo dissenso nei confronti delle modifiche attuate da Pier Silvio Berlusconi nella sua. L’ha fatto quando è stato ospite de La terrazza della Dolce vita, condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi. La Rai, forse, farebbe più al caso suo dopo i cambiamenti. Daa Rai, lo storico“Viviamo in una giungla. La televisione che abbiamo fatto per vent’anni ...

...che dietro le quinte della trasmissione ci sarebbe chi starebbe lavorando per assicurare...continua a essere salda al timone della trasmissione anche se le ultime rivoluzioni in casa(...'Non mi sono innamorata', spiega, 'ma portare avanti questa 'amicizia virtuale mi faceva stare bene e giovavamia autostima. Non mi ero accorta che dall'altro lato dello schermo c'erano dei ...Roberto Saviano come noto è fuori dalla Rai ma non molla la televisione: lo scrittore di Gomorra vorrebbe passareconcorrenza, ossia a, possibilmente grazie ai favori di una delle big del network fondato da Silvio Berlusconi, ossia Maria De Filippi. A descrivere i tentativi dello scrittore è Libero ...

Saviano punta Mediaset, la lettera al miele alla De Filippi per fare Amici Affaritaliani.it

Claudio Brachino in un'intervista a TvBlog ha parlato del genere dell'infotainment e della cacciata da Mediaset dell'amica e collega D'Urso ...Roberto Saviano come noto è fuori dalla Rai ma non molla la televisione: lo scrittore di Gomorra vorrebbe passare alla concorrenza, ossia a ...