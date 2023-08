Da 20enne a 60enne in pochi minuti | la tintura non convince | commenti al vetriolo contro il parrucchiere e la cliente

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un video di una 'semplice'da unsu TikTok ha raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni. Gran parte deisono negativi: la, secondo molti, appare invecchiata dopo l'intervento dell'hair stylist. In Italia e nel mondo, esistono proprietari di attività commerciali che da perfetti sconosciuti sono diventati famosi anche e soprattutto grazie ai social. Tra pizzaioli, parrucchieri e perfino salumieri, l'Italia è piena di esempi simili. Se pensiamo ai parrucchieri italiani diventati famosi grazie a un uso sapiente dei social, uno dei più noti è Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Oggi ildi Anzio ha cinque negozi sparsi per la penisola e talvolta compare in tv, come concorrenti di reality o come opinionista. Quando si ha un grosso seguito sui ...