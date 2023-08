Cronometro femminile elite oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali ciclismo Glasgow 2023

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tutto pronto per ladisu strada deidi, prima storica rassegna iridata unificata di tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. La prova contro il tempo vedrà al via 86 atlete provenienti da 55 nazioni, pronte a darsi battaglia per il titolo individuale lungo i 36,2 chilometri del circuito di Stirling, in Scozia. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? La partenza è fissata alle ore 14:55 italiane di giovedì 10 agosto con il via della prima atleta, l’afgana Arefa Amini. Le due azzurre Alessia Vigilia e Vittoria Guazzini partiranno rispettivamente alle 16:15:45 e alle 16:32:00. Ultima a prendere il via sarà Riejanne Markus (Paesi Bassi) che chiuderà le ...

Ciclismo su strada cronometro individuale juniores (Federica Venturelli, Alice Toniolli), ore 12.15 cronometro individuale élite (Vittoria Guazzini, Alessia Vigilia), ore 14. Va in scena oggi la settima giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo a Glasgow (Gran Bretagna). La rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote prosegue con la cronometro su strada under 23 maschile. Per l'Italia in gara Lorenzo Milesi e Bryan Olivo. impegnati su un percorso molto veloce, di 36,2 km con partenza e arrivo a Stirling.

