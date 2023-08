Crolla il prezzo delle case | opportunità per alcuni | panico per altri | Allarme esperti

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una recente ricerca lancia unsul mercato immobiliare:il. Ecco cosa sta succedendo. L’aumento dei tassi d’interesse deciso dalla BCE per frenare l’inflazione, i problemi collegati alla transizione energetica e i contraccolpi della bolla scoppiata anni fa negli USA. Sono tutti fattori che contribuiscono all’inarrestabile crollo del. Si abbassa il: è crisi – ilovetrading.itLe situazione è grave e le prospettive per il 2024 sono davvero poco incoraggianti. La crisi immobiliare, purtroppo, non sembra arginabile: glidel settore hanno già capito che difficilmente potrà essere trovata una soluzione in tempi ...