Cristina Seymandi sui tradimenti denunciati dal promesso sposo alla festa | «Da che pulpito…»

(Di giovedì 10 agosto 2023) «Senti da che pulpito viene la predica». Con queste parolein un’intervista rilasciata a La Stampa a cura di Emanuela Minucci commenta il gesto dell’ex compagno eMassimo Segre, che nelladi fine luglio in cui avrebbero dovuto essere annunciate le nozze ha invece messo a nudo iamorosi che la politica e imprenditrice torinese non nega di aver compiuto nei suoi confronti. L’ex candidata al Comune di Torino insinua che il finanziere della Torino bene sia stato manipolato e lascia intendere che anche Segre non sarebbe stato fedele nella relazione: «Sono certa che sia stato messo in mezzo da qualcuno. E suipensi a come si è comportato lui». Così racconta i giorni dopo ladel 27 luglio: ...

