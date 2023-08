Cristina Scuccia non parteciperà a “Tale e Quale Show”? Spunta il presunto motivo

(Di giovedì 10 agosto 2023) . Ecco cosa è emersol’ex suora è diventata nota al grande pubblico dopo la partecipazione e la vittoria alnt“The Voice”. Lanegli ultimi mesi è sbarcata in Honduras.ha infatti preso parte come concorrente ufficiale nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi riuscendo ad arrivare in finale. Dopo il realityè arrivato l’annuncio ufficiale della sua partecipazione a “”. Proprio nelle ultime settimaneè apparsa nella lista del cast ufficiale dei concorrenti delnt. “” andrà in onda su Rai Uno a partire dal prossimo 22 settembre. La nuova ...

Non ci saràtra i concorrenti di Tale e Quale Show : La ex suora non ha raggiunto un accordo con la Rai nonostante Carlo Conti , il conduttore, l'avesse già data per certa svelando il cast ...L ex suora non far pi parte del programma di Carlo Conti come annunciato inizialmente. L ex naufraga de L Isola dei Famosi stata sostituita a Tale e Quale Show da Jo ...ormai sembrerebbe essere diventata davvero un personaggio del piccolo schermo; vedere il suo volto in tv potrebbe persino essere rassicurante per i telespettatori. È forse per questo ...

Tale e Quale Show, Carlo Conti non ci sta (e Cristina Scuccia si tira indietro). L'ombra del Grande Fratello ilmessaggero.it

L’attesa per l’inizio del Fratello 2023/2024 si fa sempre più forte, con il cast che si prepara a stupire il pubblico con una combinazione di concorrenti Vip e Nip, un… Leggi ...Il settimanale "Di Più Tv", nel suo ultimo numero, ha voluto fare chiarezza in merito alla non partecipazione di Cristina Scuccia a "Tale e quale show".