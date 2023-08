Cristina Scuccia | il vero motivo per cui è fuori da Tale e Quale

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un mese fa Carlo Conti ha svelato su Instagram il cast completo diShow. Tra i vip in gara Pamela Prati, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, ma anche Maria Teresa Ruta e. Eppure nonostante l’annuncio, alla fine laè stata fatta. Secondo Tv Blog l’ex naufraga non ha raggiunto un accordo con la Rai e le cause dello stallo sarebbero legate a questioni economiche e soprattutto editoriali: “L’ex suora che ha vinto The Voice non si è accordata con la Rai. I risvolti sarebbero editoriali ed economici. Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo“.i motivi del nulla di fatto aShow. A svelare il mistero sulla ...

Tra i partecipanti ufficiali era stato fatto il nome dell' ex suora, vincitrice di The Voice of Italy e reduce dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . Tale e Quale Show, fuori ...Trattasi di, vale a dire l'ex Suor. La notizia l'ha data TvBlog e non è stata confermata dal programma, ma nemmeno smentita. Ciò significa che al 99.9% l'ex suora non sarà ...E qualcuno ha parlato anche di, che farebbe 'coppia' con Frate Alfredo, un 'Nip' che qualche settimana fa si era candidato attraverso una lettera scritta a Signorini. Niente ...

Tale e Quale Show, Carlo Conti non ci sta (e Cristina Scuccia si tira indietro). L'ombra del Grande Fratello ilmessaggero.it

Ecco perché Cristina Scuccia non sarà a Tale e Quale Show, svelato il motivo della mancata partecipazione dell'ex Suora di The Voice.L'attesissima nuova edizione di Tale e Quale Show è pronta a stupire il pubblico di Rai1, con Carlo Conti come padrone di casa. Tuttavia, la partecipazione di Cristina Scuccia, nota ex suora ed ex con ...