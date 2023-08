Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale show | ecco il motivo del passo indietro

L'ex Suor, all'anagrafe, non farà parte del cast della nuova stagione della trasmissione di Rai 1 Tale e Quale Show , nonostante poco tempo fa fosse stato proprio il conduttore Carlo Conti ad annunciare ...Tra i partecipanti ufficiali era stato fatto il nome dell' ex suora, vincitrice di The Voice of Italy e reduce dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi . Tale e Quale Show, fuori ...Trattasi di, vale a dire l'ex Suor. La notizia l'ha data TvBlog e non è stata confermata dal programma, ma nemmeno smentita. Ciò significa che al 99.9% l'ex suora non sarà ...

Tale e Quale Show, Carlo Conti non ci sta (e Cristina Scuccia si tira indietro). L'ombra del Grande Fratello ilmessaggero.it

Cristina Scuccia ormai sembrerebbe essere diventata davvero un personaggio del piccolo schermo; vedere il suo volto in tv potrebbe persino essere rassicurante per i telespettatori. È forse per questo ...Spettacolo Roma - 10/08/2023 11:57 - Ecco una notizia che ha fatto gridare allo scandalo i fan di Cristina Scuccia! La nostra amatissima ex suora sembrava pronta a calcare il palco ...