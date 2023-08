Cristiano Ronaldo può vincere il Mondiale per Club con gli arabi! Trascina la sua squadra in finale di Champions League

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il calcio dell’Arabia Saudita non solo sta sconvolgendo il calciomercato europeo a suon di acquisti con cifre record, sta anche iniziando a fare i fatti, come si suol dire. Ladella Coppa dei Campioni araba 2023, per esempio, sarà un derby saudita tra l’Al-Nassr die l’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic. Questa competizione per, che si sviluppa sotto l’egida della Unione Araba Calcio, è stata fondata nel 1982, ed ora è tornata a disputarsi dopo il break imposto nel 2020. Al via della Coppa ci sono 40 squadre. In questa competizione, che nei turni preliminari proponeva addirittura compagini provenienti dalle Isole Comore, Djibuti, Somalia o Mauritania, l’Al-Nassr (assieme all’Al-Hilal e al Ittihad Jeddah) è entrato in scena solamente nella fase a gironi, esattamente nel Gruppo C assieme ...