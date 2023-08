Cristian Totti saluta la Roma | “Una seconda famiglia | per sempre nel cuore”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il post del figlio del Capitano giallorosso all'indomani dell'ufficialità del suo passaggio alla Primavera del Frosinonela. “Sono passati nove anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia della, e ora è arrivato il momento di dire addio a quella che per me èstata una. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni di duri sacrifici e grandi obbiettivi”, scrive su Instagram il figlio di Francescoall’indomani dell’ufficialità del suo passaggio alla Primavera del Frosinone. “Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d’incontrare ancora una squadra unita come la nostra,pronti a sostenerci nelle difficoltà ...

