Covid Italia | in arrivo tre circolari | vaccini | raccolta dati e isolamento

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – Le prossime vaccinazioniin autunno, ladeie il monitoraggio e poi la 'guida' alla Regioni sull'dei positivi. Sono pronte le tredella direzione della Prevenzione del ministero della Salute che però – da quanto apprende l'Adnkronos Salute – verranno emanate dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto del Governo in Gazzetta ufficiale. Le, che puntano a una comunicazione più semplice e diretta, riguardano la gestione delnei prossimi mesi, soprattutto guardando all'autunno. La vaccinazione sarà consigliata agli anziani, ai fragili e agli immunodepressi. Cambia ladeida parte delle Regioni, che dovranno comunicarli non più ogni ...

Le circolari, che puntano a una comunicazione più semplice e diretta, riguardano la gestione del Covid nei prossimi mesi, soprattutto guardando all'autunno. La vaccinazione sarà consigliata agli anziani, ai fragili e agli immunodepressi.

(Adnkronos) - Le prossime vaccinazioni Covid in autunno, la raccolta dei dati e il monitoraggio e poi la 'guida' alla Regioni sull'isolamento dei positivi. Sono pronte le tre circolari della direzione della Prevenzione del ministero della Salute. Altri 401 nuovi casi e 22 morti in Toscana a causa del Covid nell'ultima settimana, secondo il consueto report a sette giorni della Regione.