Le circolari, che puntano a una comunicazione più semplice e diretta, riguardano la gestione delnei prossimi mesi, soprattutto guardando all'autunno. La vaccinazione sarà consigliata agli ...La storia ci dice anche che questo gruppo è quello che ha subito maggiormente lo stop dovuto al. Stagioni perse che ora siamo chiamati a ricostruire: con la forza del lavoro. Mi permetto di ...... attraverso paesi di mero transito (tra i quali l') con la pattuizione del pagamento di un ... falsi esiti del test- 19 e patenti di guida), la presa in carico del migrante una volta ...

Covid Italia, in arrivo tre circolari: vaccini, raccolta dati e isolamento Adnkronos

(Adnkronos) – Le prossime vaccinazioni Covid in autunno, la raccolta dei dati e il monitoraggio e poi la ‘guida’ alla Regioni sull’isolamento dei positivi. Sono pronte le tre circolari della direzione ...Nel giorno in cui gli Usa emettono un ordine esecutivo che impone limiti agli investimenti statunitensi in Cina per limitare la capacità di Pechino di sviluppare tecnologie militari e di sorveglianza, ...