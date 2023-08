(Di giovedì 10 agosto 2023) ...della direzione della Prevenzione del ministero della Salute che però - da quanto apprende l'Adnkronos Salute - verranno emanate dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto del Governo in Gazzetta ...

Le circolari, che puntano a una comunicazione più semplice e diretta, riguardano la gestione delnei prossimi mesi, soprattutto guardando all'autunno. La vaccinazione sarà consigliata agli ...La storia ci dice anche che questo gruppo è quello che ha subito maggiormente lo stop dovuto al. Stagioni perse che ora siamo chiamati a ricostruire: con la forza del lavoro. Mi permetto di ...... attraverso paesi di mero transito (tra i quali l') con la pattuizione del pagamento di un ... falsi esiti del test- 19 e patenti di guida), la presa in carico del migrante una volta ...

Covid Italia, in arrivo tre circolari: vaccini, raccolta dati e isolamento Adnkronos

(Adnkronos) – Le prossime vaccinazioni Covid in autunno, la raccolta dei dati e il monitoraggio e poi la ‘guida’ alla Regioni sull’isolamento dei positivi. Sono pronte le tre circolari della direzione ...Sono 22 i morti per Coronavirus in Toscana, registrati nell’ultima settimana (3-10 agosto 2023). Mentre sono 401 nuovi contagiati: 146 confermati con tampone molecolare e gli altri 255 con ...