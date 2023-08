Covid | in Italia la variante più diffusa al mondo | gli incredibili sintomi

Leggi su notizie

(Di giovedì 10 agosto 2023) Si trova inladelpiùal: tutto quello che serve sapere in merito ai sintomi, effetti e molto altro ancora Nonostante non sia più considerato un pericolo (come confermato da molti esperti nel settore come una semplice influenza) ilnon va in vacanza. Anzi, continua ad esistere sotto forma di altre varianti. Adesso, quella piùnel nostro Paese, ha preso il nome di Eris. Proprio nel nostro Paese, nel giro di pochissimo tempo, è diventata una delle più diffuse al. Sinceramente ne avremmo fatto volentieri a meno. Il nome arriva grazie al pianeta nano che è stato scoperto esattamente 20 anni fa: tutto merito del nostro sistema solare, chiamato così grazie all’antica dea greca della ...