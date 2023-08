Così Sinner ha battuto Berrettini | gli highlights

Jannikporta a casa il derby d'Italia a Toronto contro un sempre più ritrovato Matteo Berrettini. Jannik passa 6 - 4 6 - 3 e raggiunge gli ottavi di finale contro il vincente del match tra Andy Murray ...In qualche modo Matteo riesce ad interrompere a cinque giochi la serie positiva dell'altoatesino (3 - 1) ma il romano non si muove piùbene come nel primo set.non si distrae e con la ...Il risultato è il break in favore di, solido e incisivo nei momenti chiave della sfida . L'... salito di colpi sia al servizio che in risposta , non ha corso rischi nel secondo e staccail ...

Sinner, nuovo servizio e sorrisi: così cambia per gli Us Open (e battere Alcaraz) Corriere della Sera