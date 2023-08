...alle voci di mercato che vedevano Mohamed Salah lasciare il Liverpool per approdare in...lo stesso Gerrard aveva promesso che non avrebbe cercato di convincere Momo a lasciare Liverpool e...L'Saudita sta anche cercando difficili concessioni da parte di Israele per la creazione di ... Che crea un alibi per gli autocrati di tutto il mondo Si ricrealo schema pensato da Donald ...Si è sentitotanto parlare del campionato arabo quest'estate che in molti da venerdì seguiranno con ... non è l'unica vecchia conoscenza della serie A in. Detto di Brozovic, in Saudi Pro ...

Così l'Arabia ha cambiato il calcio (con una valanga di soldi) Vanity Fair Italia