Cos' è il dismorfismo di cui soffre Robbie Williams

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nonostante il radicale cambiamento degli ultimi mesi che lo ha portato a perdere 12 chili, l'ex frontman dei Take That non si sente abbastanza soddisfatto ed è per questo che pensa alla chirurgia estetica

'è il dismorfismo corporeo "Un suo sinonimo è dismorfobia", afferma la dottoressa che è anche membro dell'International Psychoanalytical Association, "si tratta di una preoccupazione eccessiva

Nonostante il radicale cambiamento degli ultimi mesi che lo ha portato a perdere 12 chili, l'ex frontman dei Take That non si sente abbastanza soddisfatto ed è per questo che pensa alla chirurgia este ...Il cantante, che ha perso 15 chili negli ultimi mesi e appare molto smagrito nelle foto che lo ritraggono, non riesce ad accettarsi e pensa di ricorrere anche ...