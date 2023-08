“Cosa faresti se scoprissi che sono sgattaiolata fuori la notte?” | le mitiche risposte di un papà in video virale

(Di giovedì 10 agosto 2023) Essere genitori non è mai semplice, a maggior ragione quando i figlientrati nell’età dell’adolescenza, periodo che può essere difficile da gestire. La teenager Abby Moxon ha così deciso di fare un esperimento attraverso il suo profilo TikTok: la ragazzina avrebbe voluto porre aluna serie di domande ipotetiche al suo genitore “non severo” per verificare la sua reazione. Uno dei quesiti riguardavaavrebbe fatto se lei avesse deciso di portare a casa un ragazzo senza dirlo o fosseper prendere parte a una festa pur senza avere avuto il permesso. L’uomo ha risposto in maniera assolutamente rilassata e tranquilla, anzi ha detto che avrebbe preferito che la figlia ne parlasse con lui, in modo tale da non avvertire la necessità di agire di nascosto. @abby.spamm84 ?? ? ...

Tanto che, secondo Swain, un paio di pazienti dissero a una delle due: "meglio ad abbassare ...posso fare" "Non lo so, è un tuo problema, io ho già i miei". "YEEAAH!" "E neanche io posso ...meglio a starne fuori, anche se sei pregato di intervenire. Meglio soli che in cattiva ... Non essere vago e dille apertamentene pensi. Ti sentirai meglio dopo. Scorpione la tua ......di mettere mano a una grande città qual è la prima operazione cheFare, non pensare, per migliorare la città e la vivibilità di quelli che ci abitano Faccio fatica a dire unasola ...

'Cosa faresti se scappassi fuori la notte':Un papà risponde | GOL GravidanzaOnLine.it

Una figlia ha chiesto al papà quale sarebbe la sua reazione se lei scappasse di casa di notte, il video è diventato virale.Sapevi che il fisco ha studiato un nuovo metodo per far pagare ai nullatenenti i debiti Ecco in cosa consiste la riforma.